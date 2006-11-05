Показник активності виборців у Черкасах вкрай низький

Явка виборців Черкас, де сьогодні обирають міського голову, станом на 13.30 становить 9,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови міського тервиборчкому Максим КОЛІСНИК.

За оцінкою заступника голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Юрія САСА, це вкрай низький показник активності виборців.

Так, 26 березня 2006 року на цю ж годину в Черкасах проголосували понад 20 відсотків виборців. «Наразі на виборчих дільницях здебільшого голосують виборці літнього віку, молодь поки що активністю не відзначається», - заявив Ю.САС.

Олексій МАЛИНОВСЬКИЙ, народний депутат України, член фракції СПУ, зважаючи на низьку активність виборців припускає, що загальна явка у Черкасах становитиме у межах 30 відсотків. Водночас він зазначає, що «вибори проходять напричуд спокійно». «На даний час турбує лише низька актиівність виборців. Тим не менше, головне, аби вибори відбулися й Черкаси нарешті отримали легітимного мера», - сказав О.МАЛИНОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, вибори мера Черкас, що відбулися 26 березня 2006 року, було визнано недійсними рішенням міської територіальної виборчої комісії від 4 квітня. Приводом для цього стало скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови Черкас Валерія ПАЩЕНКА, який за результатами голосування набрав найбільшу кількість голосів виборців.

Повторні вибори міського голови були заплановані на 18 червня 2006 року. Однак вони не відбулися, оскільки у ніч перед голосуванням, попри рішення суду, МТВК прийняла рішення про перенесення дати повторного голосування.