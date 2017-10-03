Україна вважає нелегітимним референдум про незалежність Каталонії. Про це у коментарі УНІАН заявила речник Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца.

"Безумовно, що Україна виступає за повагу до суверенітету і територіальну цілісність Іспанії", - сказала речник.

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"Україна вважає нелегітимним проведений каталонською владою 1 жовтня так званий референдум, оскільки він був заборонений законодавством Іспанії і Конституційним судом Іспанії через його невідповідність Конституції держави", - наголосила Беца.

Також вона сказала, що Україна "підтримує готовність уряду Іспанії до політичного діалогу з парламентськими і політичними силами задля відновлення правопорядку в рамках конституційного поля країни".

За словами Беци, в Україні переконані, що Іспанія у демократичний спосіб вирішить усі внутрішньополітичні проблеми.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня у Каталонії відбувся референдум щодо незалежності регіону, який центральна влада Іспанії називає нелегітимним.

Іспанська поліція жорстко протидіяла виборчому процесу, вилучаючи скриньки для голосування і бюлетені. На деяких дільницях сталися сутички правоохоронців з активістами. Поліція застосовувала гумові кулі, кийки. За повідомленнями влади, було травмовано близько 900 осіб.

В уряді Каталонії заявили, що за результатами референдуму близько 90% виборців відповіли позитивно на запитання: "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою з республіканською формою правління?".