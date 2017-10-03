Депутати будуть працювати без перерви і поки не завершать розгляд пенсійної реформи
13:42, 03 жовтня 2017Політика
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За таке рішення у парламенті проголосували 227 нардепів.
Депутати будуть працювати на вечірньому засіданні до завершення розгляду пенсійної реформи / фото УНІАН
Народні депутати вирішили працювати без перерви і до завершення розгляду пенсійної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати підтримали пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія працювати сьогодні без перерви з 14.00 до 16.00, і працювати на вечірньому засіданні до завершення розгляду пенсійної реформи.
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За дане рішення проголосували 227 народних депутатів із 355, зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН раніше, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляв, що навіть за умови проведення пенсійної реформи Кабміну в найближчі п’ять років не вдасться вийти на бездефіцитну пенсійну систему.
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