Наша Україна розповість про подробиці святкування Дня свободи 22 листопада

Сьогодні о 14.00 у партійному офісі “Нашої України” (вул. Спаська, 37) відбудеться прес-конференція першого заступника голови виконкому партії “Народний Союз Наша Україна” Ігоря ЖДАНОВА і директора мистецької агенції “Арт Велес” Тараса ГРИМАЛЮКА з приводу святкування Дня свободи, яке відбудеться 22 листопада на майдані Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Наша Україна", акредитація за телефоном 206-60-77.