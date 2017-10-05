Рада розглядає законопроекти щодо Донбасу (наживо)

16:13, 05 жовтня 2017
Політика
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Сьогодні парламент розглядає довгоочікувані законопроекти щодо окупованих районів Донбасу.

На порядку денному Ради сьогодні низка важливих питань / фото УНІАН

Верховна Рада почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, це три законопроекти: президентський та два депутатських №7163, 7163-1, 7163-2.

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Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого депутати від ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) зокрема передбачає, що тимчасова окупація Російською Федерацією територій Донбасу є нелегітимною та не створює для неї жодних територіальних прав.

Крім того, згідно з документом, Кабінет міністрів має узагальнити правову позицію та сформувати консолідовану претензію України до Російської Федерації щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію.

Відповідно до закону, діяльність збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації, яка суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює правових наслідків.

Крім того, у документі вказано, що Україна не несе відповідальності за протиправні дії РФ як держави-агресора, її збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Метою державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях є, зокрема, звільнення цих територій та відновлення конституційного ладу на них; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії.

Керівництво силами та засобами для відсічі збройної агресії РФ на Донбасі покладається на Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.

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Теги: #Засідання Ради онлайн#робота Верховної Ради#законопроекти щодо Донбасу