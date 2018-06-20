У доброго сусіда Путіна Тимошенко знайшла гармонію (фоторепортаж)

«Брюссельська декларація і всі домовленості з Росією знаходяться в гармонії». Ця заява прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, зроблена за підсумками візиту до Москви, разом з її ж твердженням про те, що на сьогодні достатньо підстав, щоб вважати, що Україна і Росія є партнерами і хорошими сусідами, очевидно, потягнуть на сенсацію дня.

Варто відзначити, що останній візит українського прем`єра до Москви вийшов насправді гармонійним. Зустрічі Тимошенко з Путіним у форматі тет-а-тет передувала її ж аудієнція у патріарха Московського і всієї Русі Кирила. А участь у засіданні російсько-українського комітету з економічного співробітництва збалансувалася культурною програмою – покладанням квітів до могили Миколи Гоголя і пам`ятника Тарасу Шевченку.

Патріарх Кирил подарував Тимошенко виготовлену спеціально для неї «дорожню» невелику ікону. Очевидно, з натяком на те, що їздити їй доведеться досить багато... Юлія Володимирівна віддарувалась двома пасхальними яйцями.

«Я думаю, що ми посилили роботу у напрямі поглиблення співпраці», – така чудова в усіх відношеннях фраза прозвучала з вуст прем`єра, коли вона в Києві підбивала підсумки "ділової" частини свого візиту до Москви.

Найбільш відчутним підсумком візиту, принаймні, таким, про який Юлія Володимирівна говорила конкретно, а не загальними словами, як про інші речі, очевидно, варто вважати обіцянку Путіна не застосовувати до України санкції за недобір російського газу протягом всього 2009 року. За оцінками російської преси, могло йтися про два мільярди доларів. Втім, документального підтвердження того, що Москва "пробачила" боржок, ніхто не побачив.

Сама ж Тимошенко упевнено заявила, що в ході візиту «всі завдання були виконані і всі цілі досягнуті, далі продовжується конструктивна робота»...

«Всі переговори, всі зустрічі проходили в дружній обстановці, всі питання, які так чи інакше треба було вирішити, і які були напруженими, вони вирішені. Я, як прем`єр-міністр, задоволена цією поїздкою...»

Цього разу в програму візиту Тимошенко увійшли і культурні заходи. Прем`єр побувала на могилі Гоголя...

І поклала квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку.

Прем`єр повернулася украй задоволена візитом, і не приховувала цього. А ось в стані екс-соратників і потенційних конкурентів на президентських виборах – Нашій Україні – Народній Самообороні не приховують побоювання, що Тимошенко привезла з Москви щось більше, ніж просто хороші відносини з північним сусідом. "Мені здається, що це фінальний кастинг, оглядини Тимошенко в Кремлі перед початком президентської кампанії", – припустив Вячеслав Кириленко. На думку політика, за підтримку Москви в майбутній президентській гонці кандидатові-щасливчикові доведеться розплатитися українською ГТС, яка перейде під контроль Кремля.

Втім, Тимошенко з Путіним у два голоси стверджують, що Росії українська ГТС – ні до чого. Москва чудово обійдеться постачаннями труб і іншого устаткування для модернізації ГТС. Зрозуміло, після того, як Україна візьме кредити під цей масштабний проект.