Депутати побавилися з Калашниковим

На минулі вихідні народні депутати вирішили побавитися вогнепальною зброєю. На запрошення депутатського клубу народні обранці виїхали на природу до стрілецького клубу “Сапсан,” що під Броварами, та стріляли уявних качок.

Усім фотокорам, звичайно, кортіло «підстрелити» Олега Калашникова разом з однойменним автоматом, але тому, видно, не дуже кортіло спілкуватися з журналістською братією, а тим більше відповідати на незручні запитання. Він утік швидко й по-англійськи. Натомість інші його колеги почувалися вільніше й упевненіше. Щоправда, у декого тряслися руки, переважно від холоду, і депутати не дуже поцілювали в мішені.

Мішеней було багато, змагалися на трьох рубежах – на двох із них треба було збити максимум із 25 рухомих мішеней, – тарілок, що літали в різні боки, останній тест – стендова стрільба з автоматів Калашникова. Стріляли також із пістолета, а також лука й арбалета.

Та справжні бойові пристрасті точилися, звичайно, на вогневих рубежах, де проходив турнір. Андрій Шкіль з колегами-“бютівцями” давали жару, незважаючи на те, що його рушниця частенько давала осічку. Шкіль непогано відстрілявся на тарілках, але схибив на стрільбах з автомата – набравши зовсім мало балів, він розстроївся і викинув свою мішень, продірявлену не там, де хотілося б. “Бютівець” зізнався, що колись мав гарний досвід у спортивних стрільбах, а от автомат Калашникова востаннє тримав під час бойових дій. «У Придністров’ї?» – поцікавились ми? – «Так, десь там».

У цей час його соратник Олег Ляшко грівся між двох здоровенних котлів, які поширювали пахощі грузинських страв, і роздавав прогнози: мовляв, їхня, бютівська команда, обов’язково стане першою (цього, щоправда, не сталося). А на запитання, чому із чинних нардепів змагаються лише представники БЮТ і Партії регіонів (не було жодного представника ні від комуністів, ні соціалістів, ні від “Нашої України”), – відказав: «Одразу видно, хто займає активну позицію в політиці та суспільстві».

У журналістів, однак, була своя версія щодо цього. «Ти помітив, – каже колега, – що тут зібралися самі лише халявники? Депутатська зарплата ніяк не впливає на те, що все ж хочеться на шару розважитись...» Самі ж парламентарі кажуть, що така неформальна обстановка допомагає краще встановити особисті контакти й навіть вирішувати певні питання.

«Регіонал» Віталій Хомутинник, який торік посів друге місце, цього разу зійшов на третю сходинку. Чи перемерз, чи перехвилювався. Бо, коли почув біля себе клацання затвора фотокамери, раптом перелякався, ніби у нього хтось поцілив.

Непогані результати показав Дмитро Видрін, а новачок у цій справі екс-депутат і екс-соціаліст, соціал-демократ Вадим Місюра зайняв перше місце.

На запитання «Де ви так набили руку в стрільбі з автомата?» пожартував: «Під час акції «Україна без Кучми». Насправді ж, зізнався Місюра, стріляв він уперше (у що мало віриться), а оскільки новачок, то, мовляв, і пощастило.

Дмитро Стаховський

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