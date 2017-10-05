"Радикала" застукали за кнопкодавством - голосував одразу за шістьох (відео)

15:27, 05 жовтня 2017
Політика
112 0

Нардепа-радикала спіймали на кнопкодавстві у парламенті.

Народний депутат Радикальної партії Андрій Лозовий відзначився кнопкодавством у Раді - голосував одразу за шістьох. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Ян Доброновов.

Читайте такожПарубій: кнопкодавства в парламенті майже немає

За словами фотографа, нардеп вдався до кнопкодавства під час голосування за закон щодо гастролей російських артистів в Україні. 

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ВР встановила необхідність отримання організаторами гастролей дозволів СБУ на в’їзд російських виконавців. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #кнопкодавство в Раді#Лозовий кнопкодавив