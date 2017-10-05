"Радикала" застукали за кнопкодавством - голосував одразу за шістьох (відео)
15:27, 05 жовтня 2017Політика
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Нардепа-радикала спіймали на кнопкодавстві у парламенті.
Народний депутат Радикальної партії Андрій Лозовий відзначився кнопкодавством у Раді - голосував одразу за шістьох. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Ян Доброновов.
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За словами фотографа, нардеп вдався до кнопкодавства під час голосування за закон щодо гастролей російських артистів в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ВР встановила необхідність отримання організаторами гастролей дозволів СБУ на в’їзд російських виконавців.
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