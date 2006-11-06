Щербань боявся, що його повісять на Хрещатику

Володимир Щербань, який повернувся у суботу до України з Нью-Йорка, в інтерв`ю журналістам пояснив свій тривалий «візит» в США побоюваннями за власне життя. Мов, зараз «помаранчова» ейфорія спала, а якби він прибув до Києва в 2005 році, то його б просто повісили на Хрещатику без суду і слідства, повідомляє газета «Сьогодні».

Тепер екс-губернатора (з трапа літака Щербаня зняли співробітники спецпідрозділу МВС з автоматами, у чорних масках, бронежилетах, а через декілька годин, після бесіди в Головному слідчому управлінні ГПУ, відпустили на поруки трьох нардепів-регіоналів), дуже здивувало, що міністр МВС Юрій Луценко не зустрів його з наручниками в аеропорту, хоча і обіцяв це публічно. «Політик, який не виконує своїх обіцянок – не політик», - заявив екс-губернатор Донецької і Сумської областей. Правда, до виходу з Генпрокуратури Щербань через голови конвою оповіщав журналістів, що вважає себе жертвою політичного свавілля, але приїхав добровільно в надії, що несправедливі звинувачення з нього все-таки знімуть.

Силовики не поспішають. «Існують процесуальні норми і терміни. Слідство з їх рамок не виходить. Те, що Щербань сьогодні в Україні, не впливає ні на прискорення слідчих дій, ні на уповільнення цієї роботи», - цитує «Сьогодні» джерело в Генпрокуратурі. І нагадує, що зникнення Щербаня з України (якщо це знову відбудеться) загрожує його поручителям максимум штрафом в розмірі близько 3500 гривень.

Власне політичне майбутнє неодноразово розкритикований Віктором Ющенком під час передвиборної кампанії 2004-го екс-губернатор поки що бачить туманним. Журналістам він пообіцяв порадитися з впливовими друзями: Євгеном Кушнарьовим, Віктором Януковічем і Рінатом Ахметовим. А також із співвласниками Індустріального союзу Донбасу Сергієм Тарутою і Віталієм Гайдуком.