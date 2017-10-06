Верховна Рада відкрила шлях до підписання судової реформи

Верховна Рада України відхилила низку проектів постанов щодо скасування ухвалення президентського закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (№ 6232).

Як передає кореспондент УНІАН, парламент розглянув чотири таких проекти постанов авторства позафракційного депутата Юрія Левченка, групи депутатів від "Самопомочі", депутата від "Батьківщини" Альони Шкрум та депутата від "Блоку Петра Порошенка" Сергія Лещенка.

Зокрема, автори проектів постанов зазначали, що цей закон було ухвалено з порушенням Регламенту ВР. Таким чином, голова ВР Андрій Парубій може тепер підписати цей закон.

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Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року перед голосуванням за президентський проект закону щодо проведення судової реформи «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№6232) депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.

Перед голосуванням за законопроект в цілому голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич зачитав кілька десятків номерів поправок до різних кодексів і законів, до яких запропонував повернутися. При цьому їх суть озвучена не була. Їх було поставлено на голосування пакетом і ухвалено без обговорення.

У Національному антикорупційному бюро України закликали президента Петра Порошенка ветувати ухвалені зміни до Кримінального процесуального кодексу, які, на думку бюро, паралізують роботу органів досудового розслідування.