В Німеччині позитивно оцінили продовження закону про особливий статус Донбасу

Уряд Німеччини "високо оцінює" продовження закону про особливий статус Донбасу українським парламентом. Про це йдеться у спеціальній заяві німецького МЗС, оприлюдненій у п'ятницю, 6 жовтня, як пише DW.

"Це був важкий, але важливий крок, який показує, що Україна віддана своїм міжнародним зобов'язанням і реалізації мінських угод", - зазначається в заяві зовнішньополітичного відомства. МЗС ФРН підкреслює, що передумовою для подальших успіхів є стабілізація ситуації в області безпеки, а також повний і тривалий режим припинення вогню.

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6 жовтня Верховна рада продовжила дію закону "Про створення умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей". Документ, який передбачає особливий статус Донбасу, повинен був закінчитися 18 жовтня.

Згідно із законом, особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вступає в силу тільки після виконання низки умов, у тому числі виведення незаконних формувань з регіону, а саме військової техніки, бойовиків і найманців.