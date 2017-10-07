Волкер і Сурков обговорили у Белграді стан перемир'я на сході України

У столиці Сербії Белграді відбулися переговори спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова щодо перемир'я на сході Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Сербії Івіця Дачич, передає ВВС.

Голова сербської дипломатії заявив, що ця зустріч – «показник зміни та покращення зовнішньополітичної позиції Сербії».

Сербські ЗМІ вважають, що ця зустріч відбувається у Сербії, тому що Сурков є в списку санкцій Заходу щодо Росії і не може в'їжджати до країн Євросоюзу.

Тим часом президент Сербії Александар Вучич привітав російського президента Володимира Путіна з 65-річчям.

Сербія підтримує територіальну цілісність України, але відмовляється приєднатись до санкцій ЄС проти Росії.

Синхронізація зовнішньої політики Сербії з ЄС і запровадження санкцій щодо Російської Федерації є частиною переговорного процесу Белграда з Брюсселем.

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Зовнішню політику Белграда ЗМІ часто називають «сидінням на двох стільцях», тобто, спробою вгодити як ЄС, так і Росії.

Колишній посол США в РФ Джон Теффт повідомив, що Волкер і Сурков можуть обговорити на зустрічі питання про миротворчу місію ООН на Донбасі.

Сам Волкер раніше заявляв, що планує обговорити з помічником російського президента питання відновлення територіальної цілісності і безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч Суркова і Волкера відбулася 21 серпня в Мінську. Помічник президента Росії назвав зустріч конструктивною.