В Україні створюють штаб для визволення з полону екіпажу «Аріани»

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив створити оперативний штаб для порятунку 24 українських моряків, які перебувають на судні „Аріана”, захопленому сомалійськими піратами.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, комісію доручено створити Службі зовнішньої розвідки, Військовій розвідці, СБУ та іншим силовим структурам разом з Міністерством транспорту і Міністерством закордонних справ.