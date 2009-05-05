В Україні створюють штаб для визволення з полону екіпажу «Аріани»
11:09, 05 травня 2009Політика
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Розпорядження Турчинова
Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив створити оперативний штаб для порятунку 24 українських моряків, які перебувають на судні „Аріана”, захопленому сомалійськими піратами.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, комісію доручено створити Службі зовнішньої розвідки, Військовій розвідці, СБУ та іншим силовим структурам разом з Міністерством транспорту і Міністерством закордонних справ.
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