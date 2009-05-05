Ющенко завтра їде до Лукашенка

Президенти України і Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО завтра, 6 травня, у Гомелі (Білорусь) проведуть робочу зустріч.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО.

«Завтра у Гомелі відбудеться робоча зустріч глав держав. На даний момент не планується підписання якихось двосторонніх документів», - сказав В.ВЕЛИЧКО.