Ющенко завтра їде до Лукашенка
11:17, 05 травня 2009Політика
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Робоча зустріч відбудеться у Гомелі
Президенти України і Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО завтра, 6 травня, у Гомелі (Білорусь) проведуть робочу зустріч.
Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО.
«Завтра у Гомелі відбудеться робоча зустріч глав держав. На даний момент не планується підписання якихось двосторонніх документів», - сказав В.ВЕЛИЧКО.
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