Томенко вирішив покритикувати Тимошенко

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що останнім часом у БЮТ зросла кількість тактичних помилок, і зв`язано це з відсутністю стратегії в блоці.

Про це він заявив в інтерв`ю "Газете по-киевски" (№80 (1480) від 5 травня).

"...останнім часом кількість тактичних помилок, допущених БЮТ, зросла. Я пов`язую це з відсутністю стратегії нашої сили", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, якщо найближчим часом нічого не зміниться "і ми вранці говоритимемо одне, а ввечері – цілком протилежне, наша фракція може потрапити в політичну пастку".

Водночас він наголосив, що сьогодні в жодної української політичної сили немає стратегії. "Ми продовжуємо бути країною одного дня. Я вже не кажу про довгострокові програми на 5–10 років – потрібно розробити стратегію хоча б на рік і виконати її!", - зазначив М.ТОМЕНКО.