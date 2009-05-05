У РПЦ кажуть, що про зняття анафеми з Мазепи і мови бути не може

Російська православна церква виключає можливість зняття анафеми з гетьмана Івана Мазепи.

Про це повідомляє сайт «Вести.ru» з посиланням на Синодальну богословську комісію УПЦ Московського патріархату.

«Анафемі Мазепу було піддано справді за союз з лютеранином, що є відомим фактом, і не розумію, як його можна заперечувати, а також не за передачу храмів лютеранам, а за те, що приведений Мазепою Карл «місця святі осквернив і розорив», - це також доведений історичний факт. Крім того, анафема Мазепі зафіксована в богослужебному переказі церкви, який не може бути визнано помилковим і підлягати перегляду», - сказав член богословської комісії, клірик Одеської єпархії УПЦ МП протоієрей Андрій НОВИКОВ.

На думку протоієрея, посилання на скасування «анафеми на старообрядців» як приклад можливості скасування анафеми Мазепі «безпідставне з тієї простої причини, що не було скасування анафеми, накладеної персонально на вождів старообрядницького розколу, а було скасовано клятви на самі обряди і тих, хто їх дотримується». Персональна анафема може бути скасована тільки в разі покаяння підданих анафемі, а покаяння у І.Мазепи не було, нагадав священик.

За словами А.НОВИКОВА, зняття анафеми з Мазепи стало б «автоматичним визнанням принципової можливості погрішимості церкви і безпідставності й інших її анафем, зокрема, анафема лжепатріарху київському ФІЛАРЕТУ «ДЕНИСЕНКУ)».

Протоієрей також не згоден з тим, що порушення клятви, яку Мазепа дав Петрові I, повинні оцінювати політики, історики, а не церква. «Порушення клятви карається канонами Святої церкви, а тому є канонічним злочином, точно так само, як і порушення клятви колишнім київським митрополитом ФІЛАРЕТОМ. Багато помісних церков піддавали в найрізноманітніші історичні періоди анафемі тих чи інших осіб за порушення клятви», - наголосив А.НОВИКОВ.

Довідка УНІАН. Голова Відділу зовнішніх церковних зв`язків Української православної церкви Московського патріархату архімандрит Кирило (ГОВОРУН) на прес-конференції 30 квітня в Києві заявив, що скасування рішення про відлучення Мазепи від церкви теоретично можливе, оскільки воно мало суто політичне підґрунтя. За його словами, і раніше бувало, що анафему скасовували, зокрема, у випадку із старообрядцями.

«Ще митрополит Київський і Галицький Антоній Храповицький на початку XX століття казав, що, найімовірніше, гетьмана Мазепу було піддано анафемі за політичними мотивами», – сказав архімандрит.

Він зазначив, що в лоні РПЦ створено спеціальну комісію, яка розглядає це питання і готова ухвалити рішення, коли вщухнуть політичні суперечки навколо гетьмана Мазепи.