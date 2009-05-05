У Грузії заарештували сімох генералів

МВС Грузії оголосило про розкриття спроби військового перевороту і заарештувало декількох вищих офіцерів Міноборони країни. На думку відомства, акцію спланували російські спецслужби, передає ІТАР-ТАРС.

"Розкрита змова з метою здійснення військового заколоту, - заявив на брифінгу у вівторок офіційний представник МВС Грузії Шота Утіашвілі. За його словами, змова готувалася в декількох військових частинах Міноборони країни. Його організаторами були колишні високопоставлені особи Міноборони.

Декількох вищих офіцерів арештовано. Вони звинувачуються в спробі військового заколоту і зв`язках з російськими спецслужбами, заявив представник МВС.

Утіашвілі заявив, що у зв`язку з розкриттям змови затримані Георгій Гваладзе - в 1990-х роках керівник спецназу "Дельта" і Заза Мушкудіані - начальник штабу однієї з частин ВС країни, в розшуку знаходиться колишній керівник одного із загонів ВС Коба Отарадзе.

МВС показало оперативні кадри переговорів Гваладзе, де він називає час проведення перевороту - четвер і підкреслює, що на їхньому боці вже є діючі частини озброєних сил.

"Як видно з матеріалів попереднього слідства, змова була скоординована з росіянами", - заявив Утіашвілі. План перевороту "як мінімум мав на меті зрив військових навчань НАТО в Грузії (намічених на 6 травня ), як максимум - повномасштабний військовий заколот в країні".

На думку МВС, в організації військового перевороту брали участь чиновники, включаючи сімох генералів. Вищими керівниками державного перевороту у відеоматеріалі названі генерали Коба Кобаладзе, Пірцхалаїшвілі, Каркарашвілі, Тевзадзе, Учадзе, Цкріалашвілі, Гахокідзе. Ведеться розслідування. Керівникам перевороту було обіцяно по 50 тисяч доларів, вважає МВС. За їх словами, 5 тисяч російських військовослужбовців повинні були приєднатися до них і здійснити повне захоплення Тбілісі.

У Москві звинувачення в причетності РФ до підготовки перевороту в Грузії вже назвали "маренням правлячого режиму". "Це марення і агонія режиму Саакашвілі, інакше і не скажеш", - сказало джерело в російських спецслужбах ІТАР-ТАРС.

"Це люди, на яких повинен спиратися глава держави, і Михайло Саакашвілі остаточно втратив їх підтримку", - заявив глава комітету у справах СНД Олексій Островський ІТАР-ТАРС.

Депутат також відзначив, що версія про спробу за допомогою заколоту зірвати навчання НАТО в Грузії безпідставна. "Це різні речі, він (Саакашвілі) просто втратив підтримку", - вважає Островський.

За словами депутата, "нинішній грузинський президент за всім бачить руку Москви, це вже якась нав`язлива маніакальна тенденція". "Просто грузини нарешті перестали миритися з людиною, яка втратила із-за своїх хворобливих амбіцій значну частину території країни".

"Вважаю, що керівництву Грузії, в першу чергу самому Саакашвілі потрібно звернутися до висококваліфікованих медиків, тому що звичайні психіатри вже не зможуть встановити діагноз", - резюмував Островський.

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