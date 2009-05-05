Кріль впевнений, що матиме фракцію у наступному парламенті

Лідер партії «Єдиний центр», народний депутат Ігор КРІЛЬ переконаний у перемозі своєї партії на майбутніх парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я не маю сумніву, що «Єдиний центр» на парламентських виборах, коли б вони не відбулись, буде мати свою фракцію», - сказав І.КРІЛЬ.

Лідер «Єдиного центру» додав, що ця фракція може бути більш потужною або менш потужною, і це буде залежати від того, коли відбудуться парламентські вибори.

Він нагадав, що партію було створено лише трохи більше року тому, однак уже сьогодні вона демонструє гарні результати на виборах різних рівнів.