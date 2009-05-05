Кріль впевнений, що матиме фракцію у наступному парламенті
13:28, 05 травня 2009Політика
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Лідер ЄЦ дав прес-конференцію
Лідер партії «Єдиний центр», народний депутат Ігор КРІЛЬ переконаний у перемозі своєї партії на майбутніх парламентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
«Я не маю сумніву, що «Єдиний центр» на парламентських виборах, коли б вони не відбулись, буде мати свою фракцію», - сказав І.КРІЛЬ.
Лідер «Єдиного центру» додав, що ця фракція може бути більш потужною або менш потужною, і це буде залежати від того, коли відбудуться парламентські вибори.
Він нагадав, що партію було створено лише трохи більше року тому, однак уже сьогодні вона демонструє гарні результати на виборах різних рівнів.
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