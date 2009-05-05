У Ющенка розказали, навіщо його запросили до Швейцарії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14-16 травня відвідає з офіційним візитом Швейцарську Конфедерацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

За її словами, візит здійснюватиметься на запрошення Президента Швейцарської Конфедерації.

Головною метою візиту є зміцнення політичного діалогу між Україною та Швейцарією на найвищому рівні, створення політичних умов для активного зростання динаміки двостороннього економічного співробітництва та розширення договірно-правової бази, відзначила І.ВАННИКОВА.

В.ЮЩЕНКО зустрінеться з найвищим керівництвом Швейцарської Конфедерації, а також візьме участь в роботі Швейцарського економічного форуму та зустрінеться з представниками ділових кіл Швейцарії.