Павленко обіцяє «Олімпійському» надсучасний газон

У рамках реконструкції Національного спорткомплексу «Олімпійський» до Євро-2012 у травні демонтують газон футбольного поля стадіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО під час останнього футбольного матчу на старому газоні між збірною спортивних журналістів і командою учасників реконструкції стадіону (представники Мінсім’ї та будівельники).

Яким буде нове покриття арени, міністр сказати не зміг, але запевнив, що воно буде “з найсучаснішими технологіями” на час встановлення, орієнтовно – станом на другу половину 2010 року. “На той момент які будуть надсучасні технології, вони всі будуть задіяні на цьому газоні, бо ми розуміємо, що ми його будуємо не на один рік”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він зауважив, що нинішнє покриття футбольного поля, з певними корекціями і доповненнями, прослужило приблизно 30 років, і висловив упевненість, що новий газон прослужить не менше. “Ми так само будемо ставитися до нового газону, щоб він довго служив спорту і щоб НСК “Олімпійський” максимально довго відповідав сучасним технологіям”, - сказав міністр.

Щодо самого матчу, то за кількістю забитих м’ячів перемогла команда учасників реконструкції стадіону, за яку перші приблизно 7 хвилин як нападник грав і Ю.ПАВЛЕНКО.

Проте організатори, підбиваючи підсумки цього поєдинку, зазначили, що сьогодні перемогли обидві команди і, відповідно, нагороди отримали обидві команди.

Після завершення матчу його учасники пообіцяли провести матч-реванш уже на новому газоні у липні 2010 року.

Довідка УНІАН. Реконструкція НСК “Олімпійський“ проводиться в рамках підготовки України до Євро-2012. Готовність арени до прийому матчів чемпіонату визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення турніру в нашій державі. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і здійснюються холдинговою компанією «Київміськбуд». Їхнє завершення заплановане на грудень 2010 року, а введення стадіону в експлуатацію - на червень 2011 року.

Загальна місткість оновленого стадіону становитиме 69 тис. 423 глядачі.

Попередня вартість реконструкції спорткомплексу становить 2 млрд. 114 млн. 726,9 тис. грн. Фінансування робіт проводиться з державного бюджету України.