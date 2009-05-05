Ющенка запросили на саміт «Східного партнерства»
18:40, 05 травня 2009Політика
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Запрошення надіслав прем`єр Чехії
У четвер, 7 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Чеської Республіки.
У Празі глава держави візьме участь в установчому саміті зовнішньополітичної ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Візит відбудеться на запрошення прем`єр-міністра Чехії.
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