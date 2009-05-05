Ющенко бере Тимошенко на саміт «Східного партнерства»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив делегацію для участі в установчому саміті ініціативи «Східне партнерство», до складу якої увійшла прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Очолюватиме делегацію Президент України.

До її складу також увійдуть Представник України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі) Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, керівник Офісу Президента України Секретаріату Президента України Руслан ДЕМЧЕНКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Іван КУЛЕБА, віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.

Також цим указом Президент затвердив Директиви делегації України для участі в саміті, що відбудеться у Празі 7 травня.