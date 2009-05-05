Ющенко: «Східне партнерство» - лише допоміжний інструмент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розглядає ініціативу ЄС «Східне партнерство» як важливий, але допоміжний інструмент, що сприятиме успішному впровадженню реформ європейського зразку - і відтак «створюватиме сприятливі умови для прискореної інтеграції України до Євросоюзу, а також поглиблення регіональної співпраці на основі принципів та стандартів Євросоюзу».

На цьому наголосила сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, анонсуючи робочий візит Президента до Праги, де він 7 травня візьме участь в установчому саміті ЄС «Східне партнерство», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Позиція України в питанні «Східного партнерства» - і це неодноразово виголошував Президент - залишається незмінною. Ми вітаємо і готові підтримати елементи цієї ініціативи настільки, наскільки це сприятиме досягненню цілей інтеграції України до Євросоюзу. Однак ця ініціатива жодним чином не повинна підміняти перспективу набуття Україною повноцінного членства в ЄС», - відзначила І.ВАННИКОВА.

Вона також нагадала, що в 2008 році ініціатива «Східне партнерство» була запропонована до розгляду і затвердження Євросоюзом Польщею та Швецією - країнами, які є послідовними прибічниками євроінтеграції України. «Фактично зазначена ініціатива стала своєрідною відповіддю Європейського Союзу на критику з боку України та інших держав не-членів ЄС, висловлену щодо чинної нині політики сусідства ЄС як такої, що не відображає прагнення країн повністю інтегруватися до структур ЄС та Європейського Союзу», - сказала прес-секретар глави держави.