"Відродження" вимагає не перекладати на місцеві бюджети витрати на пільги ЖКГ

Уряд планує перекласти на місцеві бюджети додаткові витрати у 7 млрд. грн для фінансування пільг на комунальні послуги. Відповідні зміни Кабінет Міністрів передбачив у Бюджетному кодексі України.

Про це повідомив народний депутат групи «Партія «Відродження» Василь Гуляєв.

«Разом із проектом державного бюджету на 2018 рік, Кабмін пропонує внести зміни і до Бюджетного кодексу. Зокрема, передбачити фінансування з місцевих бюджетів пільг громадянам на опалення, електроенергію, водопостачання і водовідведення, оплату комунальних послуг, утримання будинків і прибудинкових територій, вивезення побутового сміття. Раніше з державного бюджету виділялася субвенція місцевим бюджетам на ці цілі, але зараз уряд пропонує просто викреслити цю графу з Бюджетного кодексу. Таким чином, існує ризик того, що на місцеві бюджети будуть перекладені додаткові 7 млрд. грн витрат. Цього допустити не можна. Фінансувати соціальні гарантії – це завдання центральної влади. На бюджети місцевих громад повинні покладатися тільки ті витрати, рішення про які прийнято на місцевому рівні», – заявив Гуляєв.

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За його словами, у зв’язку з цим політична сила звернеться до уряду з вимогою виділити спеціальну субвенцію для місцевих бюджетів, щоб фінансувати пільги ЖКГ.

«З одного боку, влада декларує збільшення місцевих бюджетів та розширення їх можливостей для розвитку, а з іншого – намагається перекласти все більше витрат і відповідальності на місця. Таким чином, зараз ми бачимо спробу Кабміну зробити винними місцеву владу в нездатності захистити інтереси громадян у сфері ЖКГ. Партія «Відродження» цілком і повністю поділяє побоювання представників органів місцевого самоврядування, які вважають, що багато територіальних громад просто не витримають цей фінансовий тягар. Під час прийняття бюджету ми будемо вимагати надати місцевим громадам субвенцію на ці цілі. Передача повноважень по видатках повинна здійснюватись тільки за умови забезпечення додаткових джерел фінансування», – наголосив народний депутат групи «Партія «Відродження».