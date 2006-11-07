Генпрокуратура не знайшла складу злочину в діях Луценка

Генеральна прокуратура України не знайшла складу злочину в діях керівництва Міністерства внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Буквально сьогодні я отримав офіційну копію листа від Генпрокуратури, яка розслідувала певні звинувачення, висунуті (на адресу) МВС, і абсолютно по всіх позиціях написано «відсутність складу злочину» або «інформація не підтвердилася…», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У зв’язку з цим він зазначив: «Абсолютно спокійний за цю ситуацію. Був, є і буду».

Однак при цьому міністр зауважив, в разі, «якщо ця справа буде розглядатися політично з боку таких як пан КУШНАРЬОВ реваншистів, то, звичайно, можуть бути політичні висновки». На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, український парламент мусив би покласти цьому край, оскільки мова йде не про протистояння певних політичних сил і Ю.ЛУЦЕНКА, а мова йде про те, що «міліція не може спокійно працювати».

В контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що «вже 7 разів намагалися зняти міністра внутрішніх справ. Треба або залишити його в спокої і дати в нормальній ситуації працювати 300 тис. правоохоронцям, або зняти. Іншого варіанту просто не існує! Якщо ми думаємо про державу і закон», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «Якщо ж ми думаємо про особисті політичні помсти, тоді, звичайно, треба давати оцінку як можна скоріше. Я перша людина, яка зацікавлена у з’ясуванні об’єктивно цієї справи і завершенні всіх цих розслідувань політиками», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у Верховній Раді було створено Тимчасову слідчу комісію для перевірки фактів корупції та зловживання службовим становищем із боку окремих посадовців Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті «Інша міліція» газети «2000» від 8 вересня 2006 року. На час діяльності комісії ВР рекомендує Кабміну відсторонити міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків. Термін діяльності комісії – два місяці.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що прокуратура перевіряє факти, викладені у цих публікаціях.