Кушнарьов: Президент і його пошарпана армія здатні лише коментувати Януковича

Заступник керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді Євген КУШНАРЬОВ називає «політичним прожектерством» заяву народного депутата від «Нашої України» Петра ПОРОШЕНКА про намір ініціювати скасування політичної реформи.

Таку думку Є.КУШНАРЬОВ висловив сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Подібні заяви, які ще вчора комусь могли здатися серйозними, сьогодні у більшості викликають лише усмішку. «Наша Україна», якій треба зараз думати про головне – як зберегти себе як суб`єкта політичного життя, все ще живе ілюзіями свого впливу на внутрішню і зовнішню політику держави», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Крім того, представник Партії регіонів назвав «ще більш незграбною» заяву про те, що «партія «Наша Україна» буде в опозиції до уряду В.ЯНУКОВИЧА, а Президент в опозиції не буде».

«Я хотів би дізнатися, за якими днями він не буде в опозиції: коли виконує функції почесного голови «Нашої України» або коли працює главою Української держави? У мене таке враження, що і Президент, і залишки його неабияк пошарпаної армії здатні сьогодні лише на політичне прожектерство, і в кращому разі – коментувати дії тих, хто реально визначає сьогодні політику України», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, член Президії партії «Народний Союз Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО заявив, що 11 листопада під час другого етапу з`їзду НСНУ планується розглянути ініціативу скасування політичної реформи.

П.ПОРОШЕНКО відзначив, що при підготовці документів на розгляд з`їзду одним із пунктів буде винесення на обговорення ініціативи скасування політреформи, оскільки вона виявилася недосконалою, а двовладдя, яке вона породжує, певною мірою загрожує державному ладу країни.