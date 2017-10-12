На нардепів Чорновол та Вінника подали в суд за поширення брехні у ЗМІ

Громадянин Ізраїлю Вадим Авербух звернувся із позовною заявою до Печерського районного суду міста Києва про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації. Від 2 народних депутатів і відомого інтернет-видання іноземний громадянин вимагає сплати 0,5 млн гривень завданої моральної шкоди.

Про це "Українським Новинам" повідомила адвокат позивача Марія Швець.

Авербух вимагає визнати недостовірною та такою, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену народними депутатами України Чорновол Тетяною Миколаївною, Вінником Іваном Юлійовичем та громадською організацією "Агентство вільної інформації".

"Справа має номер 757/56596/17-ц, суддею призначений Вячеслав Підпалий", - зокрема, повідомила адвокат.

Марія Швець озвучила також вимогу свого клієнта стягнути солідарно із Чорновол Тетяни Миколаївни, Вінника Івана Юлійовича та громадської організації "Агентство вільної інформації" на користь Авербуха Вадима (Averbuch Vadim) 500 тис. гривень завданої моральної шкоди.

Як інформує адвокат, відповідачі повідомляють завідомо брехливу інформацію про те, що позивач має інше ім’я, Гордон Зееві, що саме по собі є звинуваченням у певних махінаціях, оскільки добропорядні громадяни зазвичай не змінюють ім'я та прізвище.

Крім того, депутати звинувачують громадянина Ізраїлю в корупційних зв’язках із керівництвом Міністерства оборони України та Збройних сил України, які нібито дозволять йому укласти вигідний виключно для його довірителя Elbit Systems ltd державний контракт з оборонного замовлення, а також використанні особистих зв’язків з метою дискредитації основного конкурента ізраїльської компанії Elbit Systems ltd у даному оборонному замовленні – турецької компанії ASELSAN A.Ş.

Разом із тим, Іван Вінник у ствердній формі звинувачує Вадима Авербуха у незаконному проникненні на територію військової частини, в якій проводились випробування засобів зв’язку конкуруючих компаній Elbit Systems ltd та ASELSAN A.Ş., які є потенційним предметом державного оборонного замовлення. Розміщення подібної інформації, як закономірність, містить у собі і звинувачення у вчиненні позивачем шпигунства та ряду інших злочинів.

Адвокат Швець наголошує, що будь-які документальні підтвердження або свідчення дій і зв’язків позивача, про які йшла мова у спірних статтях, відсутні. Авербух ніколи не змінював свої ім'я та прізвище, не мав ніякого відношення до постачання газу в Україну, не був адвокатом кримінального авторитета Семена Могилевича тощо. Він допущений до участі у спостереженнях за проведенням випробувань засобів зв’язку компанії Elbit Systems ltd та має перепустку до згаданої вище військової частини.

Поширенням спірної інформації, як мовиться в позовній заяві, українські політики завдали та продовжують завдавати шкоди честі, гідності та діловій репутації Авербуха як людини, бізнесмена, що впливає на рівень довіри, може призвести до зміни думки та позитивного відношення до нього з боку його довірителя (ElbitSystems ltd), бізнес-партнерів, колег по роботі, посадових осіб Міністерства оборони України, відповідальних за прийняття рішення про укладення контрактів державного оборонного замовлення, інших споживачів неправдивої інформації.

Як відомо, реєстрантом доменного імені censor.net.ua (веб-сайт Цензор.НЕТ) є громадська організація "Агентство вільної інформації" (ідентифікаційний код 39490649). Тому сторона позивача вважає, що ця організація у даній справі має статус відповідача, який є поширювачем неправдивої інформації в розумінні ст. 277 Цивільного кодексу України.