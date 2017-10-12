Україна не має наміру асимілювати угорську меншину - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна не має наміру асимілювати угорську меншину.

Про це він сказав в інтерв'ю для угорського телебачення, повідомляє у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

"Надзвичайно важливо мати відвертий і конструктивний діалог щодо освітнього закону. В першу чергу, він - про людей", - заявив Клімкін.

"Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину", - додав він.

"Наша мета - забезпечити роль української мови як державної на тому самому рівні, як це забезпечено в усіх європейських країнах, у тому числі, в Угорщині", - заявив міністр.

Читайте такожПАРЄ винесла рішення щодо скандального закону про освіту в Україні: рекомендують переглянути

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

Разом з тим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт продовжить добиватися від Києва внесення змін до закон про освіту, а якщо це не буде зроблено, то вимагатиме запровадити санкції Європейського Союзу проти України.