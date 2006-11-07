Якби вибори відбулися наступного тижня, Мороз би пролетів (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступного тижня, СПУ не потрапила б до парламенту.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень “Софія”, представлені сьогодні в УНІАН.

Згідно з результатами опитування, 3-відсотковий бар’єр подолали б лише 4 партії: Партія регіонів – 24,8% опитаних прихильників, “Батьківщина” – 15,7%, «Народний Союз Наша Україна» – 6,4% та Комуністична партія – 3,3%. За Соцпартію проголосували б лише 1,9% опитаних.

Більше 1% голосів набрали б Народна партія Володимира ЛИТВИНА – 1,4% та ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО – 1,3%.

Опитування проводилося у всіх областях України з 19 по 26 жовтня. Загалом було опитано 2024 респонденти, статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.