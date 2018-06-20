Столиця Грузії паралізована, Саакашвілі йде ва-банк?

У Грузії вже місяць тривають протести. Опозиція відмовляється йти на будь-які компроміси, вимагаючи відставки президента Грузії Михайла Саакашвілі та чергових парламентських та президентських виборів. Саакашвілі, відповідно, здаватися не збирається. Проте до вчорашнього вечора силового протистояння опозиції та влади вдавалося запобігти. Перше кровопролиттятрапилося через те, що опозиція вимагала звільнення декількох активістів, які були затримані через, як каже офіційна влада, напад на журналіста Громадського телебачення.

Що насправді відбувається у Тбілісі і чим це все може закінчитися? Про це УНІАН запитав у грузинських політиків

Ірина Чантурія, грузинський громадський та політичний діяч, голова партії «Надія»:

ГОТУЄТЬСЯ ЩОСЬ СХОЖЕ НА «РЕВОЛЮЦІЮ ТРОЯНД»

Учора демонстранти та інші, хто підтримує опозицію, вимагали визволення трьох молодих людей, які були затримані. Деякі з представників мітингувальників, як каже зараз влада, порушили кордон. Тобто той кордон, який їх відгороджував від представників міністерства внутрішніх справ. І після цього поліція почала розганяти демонстрантів. 20 осіб з мітингувальників потрапили в лікарню.

Влада каже, що є постраждалі й в правоохоронних органах, хоча ніхто й не бачив, аби їх хтось бив чи ще щось.

Влада заявила, що в разі чого вона застосовуватиме відповідну силу, проте ніде не уточнюється, що мається на увазі під «відповідною силою».

Уряд відкидає звинувачення в тому, що застосувалися гумові кулі, проте насправді кулі застосовувалися і ці 20 осіб, котрі потрапили в лікарню, були поранені саме кулями.

Що буде далі, ніхто не знає. Та, гадаю, з сьогоднішнього дня влада почне розпускати руки.

Чи буде опозиція йти на барикади? Не знаю, оскільки моє становище дещо інше. Я не знаходжуся серед організаційної групи цієї демонстрації. Особисто моя думка така, що влада і ці так звані лідери опозиції не відрізняються одне від одного.

Я беру участь у всіх мітингах, стою серед народу, тому не маю якоїсь інформації щодо подальших дій опозиції.

Вважаю, що це все гра й готується щось схоже на «революцію троянд». У якому місяці це закінчиться – травні, червні – ніхто не знає, але можна точно сказати, що від цієї гри постраждають абсолютно невинні люди. Люди, які виходять сьогодні на вулиці, і цілком справедливо вимагають відставки Саакашвілі.

Проте більшість мітингувальників не є прибічниками когось конкретного з організаторів демонстрації. Це просто протест проти влади.

Наша влада абсолютно непередбачувана, вона готова в будь-який момент розправитися з власним народом. 7 жовтня Саакашвілі це вже продемонстрував.

До зіткнення веде як влада, так сьогоднішні лідери опозиції. Особливо Ніно Бурджанадзе, яка ще вчора була другою особою в цій державі.

Мітинги в Грузії тривають уже місяць. Люди щодня збираються під будинком уряду, проте влада абсолютно ніяк на них не реагує, вона їх просто ігнорує. Перекриті всі центральні проспекти Тбілісі. Паралізовано все, свідомо не прибираються вулиці, усе місто в бруді, тобто все пустили на самоплив. Сьогодні стало проблемою навіть викликати швидку, нормально поховати людину не можна.

Відверто кажучи, людям уже набридли мітинги, й опозиція це прекрасно розуміє, тому вона якомога швидше намагатиметься вдатися до якихось дій. Це по-перше.

Другий не менш важливий факт: наша опозиція, маю на увазі Бурджанадзе, дочікується такого сигналу від тих самих політсил, які свого часу її та Саакашвілі привели до влади. Тут насправді все дуже складно. Якщо б у нас не було цього гіркого досвіду «революції троянд», нам би теж важко було розібратися, де правда, а де брехня.

Для мене особисто і моєї організації зрозуміло: якщо ми хочемо зажити нормально, якщо ми хочемо, аби сьогоднішня грузинська і внутрішня, і зовнішня політика змінилася на користь Грузії, а не Росії чи Америки, то абсолютно небажано, щоб влада була зосереджена ні в сьогоднішніх її очільників, ні в сьогоднішньої опозиції.

Елене Тевдорадзе, заступник міністра з питань реінтеграції Грузії:

ЩЕ ОДНА РЕВОЛЮЦІЯ БУДЕ ДЛЯ ГРУЗІЇ ЗАГИБЕЛЛЮ

Як на мене, учора опозиція вийшла за всі рамки…

Заарештували трьох хлопчиків, з них був один 15-річний. З камери попереднього затримання була отримана інформація, що цих дітей побили й намагалися зґвалтувати. Це розізлило опозиціонерів, тому вони вирішили піти й вимагати визволення цих молодих людей. Але вони перейшли грань, не можна так робити, це все-таки поліція.

Вважаю також, що й поліція повела себе не найкращим способом, тому що цих демонстрантів вони мали тільки затримати, а не збивати до напівсмерті. Також були постріли гумовими кулями. Найголовніше те, що вони були з якихось засідок, тобто від полісменів, яких ніхто не бачив. Це, звісно, не прикрашає нашу поліцію.

Опозиція підняла свої вимоги на найвищий щабель – аби президент Саакашвілі пішов у відставку й оголосив про нові вибори. На це уряд відповідає, що вони готові йти на будь-які компроміси й розмовляти на будь-яку тему, тільки за умови, що опозиція зніме свої радикальні вимоги. Що й завело в глухий кут обидві сторони.

Що буде далі? Влада не розганятиме демонстрантів, вона прийматиме заходи тільки в тому випадку, якщо опозиція виходитиме за конституційні рамки. Це можу сказати точно.

Проте… Завжди дотримувалася думки, що вуличні акції, у кінці кінців, приводять до революції, що для Грузії цього разу буде загибеллю.

Звісно, є інший варіант – сісти за стіл переговорів. Ось потрібно зробити все, аби сталося друге, а не перше.

Те, що сьогодні уряд Грузії не виконує свої обов’язки в повній мірі – неприпустимо. Тобто було прийнято рішення, що будь-які представники влади не торкатимуться тої території, де розташовані опозиціонери. Тому в Тбілісі не прибирається сміття і так далі. Це, звісно, дуже несолідна заява.

Леван Цуцкрідзе, голова Асоціації міжнародних відносин:

ЦЯ СИТУАЦІЯ ЙДЕ РОСІЇ ТІЛЬКИ НА КОРИСТЬ

Сьогодні поки неясно, якою буде стратегія влади й опозиції… Проте влада пішла на певний компроміс: грузинський Патріарх запропонував, щоб уряд пішов на політичне рішення – випустила затриманих і вони це зробили.

Що означає те, що Саакашвілі застосував силу? Гадаю, він просто так не збирається здаватися.

Що буде далі? Поліція заявила, що застосовуватиме силу, якщо дії демонстрантів виходитимуть за рамки конституції. Так, уряд теж сказав, у разі чого, застосовуватиметься сила.

Зараз дуже напружена ситуація. Усі чекають уже розв’язки цих подій і саме зараз усі сторони допускатимуть помилки.

Так, Росія збільшує чисельність своїх військ на території Грузії. І ця ситуація йде Росії тільки на користь, тому що вона розглядатиме будь-яку можливість для досягнення своїх цілей.

Як налаштоване населення? Однозначно сказати важко… Є радикально налаштовані проти влади, є також такі, що налаштовані проти тих і тих.

Хто переможе в цій ситуації, важко сказати. Сьогодні можна сказати тільки одне, що всі сьогоднішні події свідчать про те, що ситуація розгорятиметься і розгорятиметься.

Георгій Хайндрава, один з лідерів грузинської опозиції, екс-міністр Грузії з урегулювання конфліктів:

КОЛИ ПРАВООХОРОНЦІ СКАНДУЮТЬ «МІША, МІША!», ТО ЦЕ ВЖЕ НЕ ПРАВООХОРОНЦІ

Інцидент, який трапився учора, був спровокований так званим журналістом і саме він першим затіяв бійку з поліцією.

Демонстранти спочатку не вимагали відпустити тих молодих людей. Це сталося тільки тоді, коли адвокати вийшли з в’язниці й сказали, що вони тяжко поранені й одному з них погрожували зґвалтуванням.

Розумієте, коли правоохоронці скандують: «Міша, Міша!», то це вже не правоохоронці, а групи, які підтримують конкретну особу. Ми не розцінюємо цих людей, як представників правоохоронних органів.

Вони справді вчора скандували, у нас є відеозаписи.

Ніякої спроби увійти на територію не було. Це було б дурницею, тому що в дворі в управлінні близько тисячі поліцейських. Цього ні в кого й гадки не було. Тому всі заяви, які ми чуємо від влади, – це суцільна неправда! Є відеозаписи, що прекрасно показують, як і що було. Ми зафіксували, як поліція побила жінок, дітей, представників церкви. Отже, ми маємо справу з бандитським угрупуванням, що себе видає за грузинську владу.

Це бандитське угрупування створило спеціальні групи, які тероризують населення. Слід зазначити, що інциденти трапляються тільки там, де з’являються банди Саакашвілі. І ми не збираємося сідати за стіл переговорів з криміналом і бандитом. Будьте певні, він сидітиме на лаві підсудних! Це однозначно.

Чого ми вже добилися? Того, що в Грузії фактично вже не існує влади Саакашвілі. Його вся влада тримається на кількох сотнях озброєних бандитів і ніякої більше підтримки на території Грузії в нього немає.

Подальші наші плани? Ми робитимемо те, що й робили до сьогодні.