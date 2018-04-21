Що означає повернення Щербаня?

4 листопада в Україну повернувся зі США колишній голова Сумської обласної адміністрації Володимир Щербань, який підозрюється українськими правоохоронцями у вчиненні низки злочинів. Але прокуратура Щербаня не заарештувала, не взяла під варту. А відпустила на поруки групи народних депутатів з “антикризової коаліції”. Ми запитали кількох експертів: чи може повернення Щербаня свідчити про остаточний перехід прокуратури під вплив донецьких?

Володимир Стретович, голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності : ПРОКУРАТУРА ЗАЙМАТИМЕТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАННЯМ ІНТЕРЕСІВ “АНТИКРИЗОВОЇ КОАЛІЦІЇ”

Я думаю, що з прокуратурою домовилися. Ви пам’ятаєте, кого взяв собі в заступники Святослав Піскун, коли вдруге після революції повернувся на посаду генпрокурора? Медведька. Зараз Піскун – член фракції Партії регіонів. З Медведьком його пов’язують тісні стосунки. Медведько всім корінням пов’язаний зі східним регіоном. Повернення Щербаня – перша ластівка. Зараз до України почнуть повертатися Бакай, Боделан та решта “безневинно засуджених”. Все, прокуратура вичерпалася, як правозахисний орган вона займатиметься обслуговуванням інтересів “антикризової коаліції”.

Андрій Шкіль, народний депутат, Блок Юлії Тимошенко:

РЕВАНШ І ЗГОРТАННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Прокуратура повертається додому, у лоно звичних її обов’язків щодо влади. Нова влада намагалася “відпустити” її, хоча, звичайно, і “помаранчеві” час від часу турбували її якимись замовленнями, але це було швидше виняток, ніж правило. Тепер усе буде як раніше. Відбуваються процеси згортання демократії. У старі часи вони починалися із заборони продажу преси. Тепер є інші методи. Якщо в Росії вичавлюють тих, хто не за президента, то в нас інша мета – повернути всіх тих, хто нібито “не підкорився помаранчевим”. Відбувається реванш. Щербань – на сторінках преси. Переконаний, що й інші біженці повернуться з помпою, мало не зі сльозами на очах, і перший візит нанесуть прокуратурі – засвідчити повагу та “віддатися на поруки”.

Вадим Карасьов, Директор Інституту глобальних стратегій:

КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА ЗА СИЛОВІ СТРУКТУРИ МІЖ ПРЕМ`ЄРОМ ТА ПРЕЗИДЕНТОМ

Загалом прокуратура й раніше перебувала під впливом донецьких. Тож тріумфальне повернення Щербаня з його публічними інтерв`ю і ледве не урочистою зустріччю в прокуратурі цей факт тільки підкреслило. Але насправді повернення Щербаня – це ознака набагато серйозніших віянь. Відбувається конкурентна боротьба за силові структури між прем`єром та Президентом. Погано, що ця хай і апаратна сутичка, але розпочалася. Янукович позиціонує себе як політичний і адміністративний прем`єр, який хоче мати важелі впливу на силовиків – на те, що фактично входить у сферу впливу Президента. При цьому прокуратура приймає “біженців”, СБУ нервує, а Луценко майже повертається в публічну політику. Виглядає так, що ініціатива переходить до прем`єра. Але насправді – чим більше загострюватимуться бої немісцевого значення, тим буде важче силовим органам лавірувати між двома центрами влади й служити двом панам.

Опитувала Маша Міщенко