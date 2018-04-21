День 7 листопада акціонували КПУ, Наша Україна, Кононов, Івченко та ін.

Вірні не тільки ідеалам Леніна, а й своїм багаторічним звичкам, комуністи почали збиратися в день 89-х роковин листопада біля станції «Арсенальна» ще від самого ранку. Старечий сон недовгий. Це дає можливість прокинутися в «червоний день календаря» заздалегідь, як слід приготуватися і з думками про комунізм, який колись та настане, вирушити на зустріч з собі подібними.

Сьогодні заведений роками порядок нічим не був порушений, але певну різноманітність у процес вніс рух «Че Гевара», основний кістяк якого становить молодь. Один з активістів гаряче засуджував присутність на заході російського триколора. Він сказав, що його як комуніста обурює те, що якісь несвідомі товариші використовують в своїх акціях символи буржуазної Росії, і закликав до нової революції. Проте жінка, що тримала триколор, навіть і не думала виявляти свідомість, принаймні, в іншій руці вона стискала ікону Богоматері і прапор радянської Білорусії.

Поряд стояв інший колоритний персонаж: чоловік з портретом Сталіна на майці, - і тримав напис «Хочеш щасливо жити – ліквідовуй президентство!» А в конкурсі на найбільш недорікуватий плакат міг перемогти такий: «Шакал Буш, тисячі занапащених іракців тягнуться до твого горла!»

Годині о десятій червоний електорат понуро рушив у бік Європейської площі, невдовзі в колоні немов сам собою матеріалізувався Петро Симоненко. Декілька хлопців із залізними прутами ненависно проводжали колону поглядом, але на бійку не зважилися. Проходячи повз пам`ятник Ватутіну, Симоненко поклав квіти і під спалахи фотокамер продовжив бадьорий крок попереду своїх прихильників. Тут же, в колоні, можна було помітити червоноармійців в будьонівках, матросів і медсестер. Все як в як героїчному Тоді.

Проходячи повз офіс «Братства», розташованого безпосередньо напроти Верховної Ради, комуністи почали махати руками Дмитру Корчинському. А все тому, що головний «братчик» вийшов на балкон і став брежнєвськими жестами мавзолейно вітати демонстрантів. І якщо Симоненко, зрозумівши, що це знущання, опустив очі в мокрий асфальт, то більшість його товаришів по боротьбі явно не зрозуміли приколу і стали радісно відгукуватися на провокацію. Своєю поведінкою комуністи нагадували акваріумних рибок, які рефлекторно спливають на постук господаря.

Демонстранти мал-помалу все ж дійшли до Європейської. Важко сказати, чи набралося тут п`яти тисяч людей, як погрожували організатори акції, але площа виявилася заповненою в кращому разі на одну третину. Тут кілька молодих хлопців почали кидати в натовп димові шашки і були відразу пов`язані «космонавтами», як називають міліційний спецназ, одягнений в шоломи і з щитками на руках і ногах.

Після виступу Симоненка колона попрямувала до Бессарабської площі, до пам`ятника Леніна, де лідери українських комуністів також поклали квіти.

У цей час представники Молодіжного об`єднання «Че Гевара» виспівували «Інтернаціонал» під посольством Мексики. Таким чином українські ліві висловили свою підтримку жителям штату Оахака, які виступили проти існуючого порядку і тепер б`ються з урядовими військами. Повстанців очолює субкоманданте Маркос, секс-символ Мексики, отакий сучасний Зорро, від якого хочуть завагітніти тисячі жінок по всій гарячій країні. Сергій Киричук, лідер «Че Гевари», сказав, що, на жаль, в даний момент нікого з українців у рядах повстанців немає. Проте деякі активісти їх руху не тільки бачили Маркоса, а й спілкувалися з ним.

- Чи знають мексиканські хлопці, що далека Україна підтримує їх?

- Звичайно. Ми надіслали їм повідомлення про це.

Одночасно із заходами лівих свою акцію на Михайлівській площі влаштувало УНА-УНСО. Тут майоріли червоно-чорні прапори, чулася скорботна музика: поминали жертв «червоного терору». На цій акції лише за гривню можна було купити газетку «Слово аріїв». Ось що, зокрема, вона пише в рубриці «Знайомства»: «Українка, 32/170, приємної зовнішності, дещо схильна до повноти... познайомлюся з серйозним, добрим, романтичним чоловіком, який розділяє мої симпатії». Злагоди та кохання вам, істинні арійці.

Загалом вісімдесят дев`яті роковини Жовтневої революції пройшли без ексцесів. Бентежить тільки ось що. КПУ заявила, що в акції візьмуть участь 5 тисяч осіб, крім того, на мітинг на Майдан мало привести 3 тисячі людей громадське об`єднання «Реформація», стільки ж бійців погрожувала виставити міська організація об`єднання «Свобода». Про тисячу демонстрантів говорив Всеукраїнський союз робітників, дві тисячі обіцяла «Наша Україна», п`ятдесят – прогресивні соціалісти. Як фізичні особи заявку на участь в акціях подали колишній лідер Партії зелених Віталій Кононов і народний депутат Олексій Івченко. Відтак день 7 листопада був приватизований двома партіями, трьома громадськими організаціями і двома фізичними особами.

Отже, у вуличних заходах від Михайлівської площі до метро «Арсенальна», включаючи Майдан і Європейську, мали взяти участь 14052 особи. Такої кількості людей явно не набиралося. Щоправда, Віталій Кононов заявив, що в марші від Києво-Печерської лаври до Українського дому візьмуть участь 25 тисяч осіб, але за час з 0:01 до 23:59. Тобто за весь день 7 листопада. Сам він на заході так і не з`явився. Але ще не пізно, до 23:59 є кілька годин. Може, Кононов ще прогуляється по Грушевського з тими 25-ма тисячами киян, що захочуть подихати морозним повітрям в центрі української столиці?

Олексій Просєкін