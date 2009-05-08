У Тимошенко хочуть повикидати ігрові заклади з перших поверхів будинків

Уряд вимагає від правоохоронних і контролюючих органів упродовж тижня закрити всі ігрові заклади, які розміщені на перших поверхах житлових будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною ініціативою виступив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Я вважаю, що повинна бути жорстка позиція – впродовж тижня в жодному житловому будинку не повинен працювати жодний ігровий заклад. І це потрібно чітко прописати в нашому рішенні», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

У свою чергу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що національне законодавство містить чіткий перелік об`єктів, які можуть розміщуватись на перших поверхах житлових будинків. «Ігрових закладів в цьому переліку немає. Існує пряма заборона на розміщення гральних автоматів в житлових будинках», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Віце-прем`єр-міністр вважає, що відповідальність за закриття ігрових закладів на перших поверхах житлових будинків повинна бути покладена не тільки на правоохоронні органи, а й на державні адміністрації, а також місцеві житлово-комунальні інспекції.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала вилучати ліцензії у тих компаній, які розміщують ігрові зали в житлових будинках, а також за невиконання протипожежних і санітарних розпоряджень.