"Хто га*нюк, б**дь?": Парасюк під Радою побився з Гелетеєм (відео)

Під Верховною Радою стався конфлікт між народним депутатом Володимиром Парасюком і начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм. Про це повідомив керівник відділу департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко в Facebook.

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Під час словесної суперечки Парасюк зі словами "Хто гамнюк, б*ядь?" спробував вдарити Гелетея ногою.

Як повідомляв УНІАН, на 17 жовтня лідери кількох політичних партій та громадських організацій анонсували масштабний мітинг у центрі Києва на підтримку проведення в Україні політичної реформи. При цьому ще з ночі центральні вулиці Києва, де розташовано будівлі Верховної Ради і Адміністрація президента, оточили посилені наряди правоохоронців. На дорогах чергують патрульні, у дворах тренуються бійці Нацгвардії.