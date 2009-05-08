Луценко вдарив комісара поліції поміж ніг, жінку-патрульну збив поштовхом?

З’ясовуються нові подробиці інциденту за участі українського міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в аеропорту Франкфурта. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Німецька газета Bild у п´ятницю наводить нові деталі бійки у аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Як вдалося з’ясувати журналістам видання, двоє постраждалих правоохоронців – інспектори прикордонної поліції, двоє інших – співробітники 19 дільниці поліції Франкфурта.

Жінка, патрульна аеропортового відділку поліції, за інформацією Bild, поштовхом у спину була збита з ніг. Комісар прикордонної поліції отримав «підступний удар поміж ніг», як наслідок – забиття паху.

Німецьке видання пише, що правоохоронцям плювали в обличчя, били по ногах, до крові роздряпали руки.

Щодо міністра та його сина ведеться слідство за фактом завдання небезпечних тілесних ушкоджень, образи гідності та спротиву правоохоронним органам. Однак, як уже заявляли у президії поліції Франкфурта, кримінальна відповідальність нападникам не загрожує.