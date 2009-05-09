Президент поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві

Сьогодні, у день 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО поклав квіти до могили Невідомого солдата у столичному парку Вічної слави.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у церемонії взяли участь голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, т.в.о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, ветерани Великої Вітчизняної війни, політичні та громадські діячі.

Під час церемонії пролунав салют з артилерійських залпів. Воїни Почесної варти пройшли урочистим маршем перед пам`ятником на могилі Невідомого солдата.

Присутні вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання.