Ющенко звернувся до всіх народів, що брали участь у Другій світовій війні
Президент виступив на Майдані
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає світову спільноту не допустити паплюження пам’яті про Велику Вітчизняну війну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Перемоги на Майдані Незалежності у Києві.
«Я звертаюсь до всіх народів, що брали участь у Другій світовій війні: ми разом пройшли через пекло війни із фашизмом, ми не можемо допустити байдужості і блюзнірства у ставленні до спільної боротьби і полеглих героїв», - сказав Президент.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що не можна допустити, щоб сьогодні виникла тоталітарна країна на кшталт фашистської Німеччини. «Ми не можемо допустити найменшого натяку на відновлення будь-якої тоталітарної чи авторитарної політики, що може плекати імперські амбіції і ставити під сумнів цінність життя і порушувати священне право народів на самостійне національне буття”, - сказав Президент.
В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що не можна допускати найменших спроб викривлення подій Великої Вітчизняної війни. «Нам потрібна правда, взаємна повага до національної історії, і братнє співчуття за полеглими», - зауважив він.