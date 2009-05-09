Ющенко звернувся до всіх народів, що брали участь у Другій світовій війні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає світову спільноту не допустити паплюження пам’яті про Велику Вітчизняну війну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Перемоги на Майдані Незалежності у Києві.

«Я звертаюсь до всіх народів, що брали участь у Другій світовій війні: ми разом пройшли через пекло війни із фашизмом, ми не можемо допустити байдужості і блюзнірства у ставленні до спільної боротьби і полеглих героїв», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що не можна допустити, щоб сьогодні виникла тоталітарна країна на кшталт фашистської Німеччини. «Ми не можемо допустити найменшого натяку на відновлення будь-якої тоталітарної чи авторитарної політики, що може плекати імперські амбіції і ставити під сумнів цінність життя і порушувати священне право народів на самостійне національне буття”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що не можна допускати найменших спроб викривлення подій Великої Вітчизняної війни. «Нам потрібна правда, взаємна повага до національної історії, і братнє співчуття за полеглими», - зауважив він.