Група туристів з Києва заблукала у Криму ...під час заметілі
16:13, 09 травня 2009Політика
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Рятувальники знайшли
Рятувальники сьогодні вночі знайшли 15 туристів з Києва, котрі заблукали в Криму .
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, напередодні в районі Гурзуфського сідла кияни потрапили в складні погодні умови (сніг, заметіль, сильний вітер) і втратили орієнтири. Керівник тургрупи звернувся за допомогою в МНС.
Рятувальники знайшли туристів у важкодоступній гірничо-лісовій місцевості. Їх доставили до автобуса і відправили до Бахчисарая. «Стан туристів – задовільний», – зазначили в МНС.
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