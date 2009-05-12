Луценко про подробиці інциденту в аеропорту Франкфурта

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що подає у відставку з метою запобігти дестабілізації в МВС.

Про це йдеться у заяві Ю.ЛУЦЕНКА, оприлюднений на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ у заяві на ім’я прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА виклав подробиці інциденту в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

“Звертаюся до вас з приводу конфлікту в аеропорту м. Франкфурт (Німеччина), через який я летів з робочим візитом МВС України в Республіку Корея. Наша делегація в складі міністра, керівника апарату міністра та начальника управління міжнародних зв’язків МВС відбула з Бориспільського аеропорту м. Києва 4 травня 2009 року. Разом з нами летів також мій син, ЛУЦЕНКО Олександр, переліт якого був оплачений мною особисто з метою медичних консультацій в Кореї”, - повідомляє Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр також повідомляє, що коли він підійшов до стійки реєстрації пасажирів авіакомпанії “Люфтганза”, його зупинила працівниця цієї компанії та заявила, що не допустить на рейс через “підозру в сп’янінні”.

“Я запропонував пройти медобстеження або запросити керівництво компанії. Після тривалого словесного конфлікту через зрив офіційного заходу МВС я почав вимагати працівницю авіакомпанії представитися для судового позову. Я наполягав, що у мене є на це право. У відповідь я отримав заяву, що “тут у мене немає прав”. Через деякий час була викликана поліція, яка без жодних пояснень оточила кожного з членів делегації, а потім затримала мого сина. При цьому один з поліцейських зробив йому ззаду захват нещодавно прооперованої шиї, а інший надягнув наручники. В цій ситуації я повідомив поліцейського про те, що син прооперований, а коли це не допомогло, всіляко намагався припинити насилля. Через деякий час і я був затриманий”, - пояснює він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у поліцейській дільниці в аеропорту він та “представник МВС при посольстві України в Німеччині ДЯТЛОВ С.В. пропонували провести медичне обстеження на вміст алкоголю в крові всім членам делегації”. “Але ця пропозиція ні до чого не привела. Пізніше прибув адвокат, який добився медичного обстеження та першої медичної допомоги сину. Через деякий час прибув консул України НОВОСЕЛОВ О.Б., а пізніше начальник поліції землі Гессен п. ХЕФНЕР, який запитав моє бачення виходу з конфлікту. Я заявив, що бачу два варіанти – або я подаю позов у прокуратуру Франкфурта про невмотивоване насилля зі сторони поліції щодо мене та сина, або ми отримуємо вибачення. Пан ХЕФНЕР відразу відповів, що “офіційно приносить вибачення за дії підлеглих і просить не тримати зла на поліцію та Німеччину в цілому”. Я прийняв вибачення. Нашій делегації було подано також всіляку допомогу в розміщенні в готелі та переоформленні квитків на наступний рейс без додаткової оплати”, - пише міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомляє, що наступного дня у “жовтій пресі” Німеччини було надруковано ряд неправдивих публікацій, які зі спеціальними купюрами були передруковані українськими ЗМІ. “Так, особливо показовою є купюра в українських ЗМІ щодо принесених вибаченнях керівника земельної поліції. В подальшому скандал став носити явно український характер. Позиція Секретаріату Президента та заяви так званого тіньового міністра від опозицій пана ДЖИГИ (“ЛУЦЕНКО давно має сидіти за гратами”) доводить ситуацію до абсурду. В таких умовах виконання задач робочого візиту було дуже важким. З огляду на те, що ця брудна кампанія проти мене та мого сина продовжується, я розумію всю складність виконання обов’язків глави МВС. Давнє бажання Секретаріату Президента та опозиції дестабілізувати діяльність МВС - очевидне. Я надто ціную зусилля колективу міністерства, щоб дозволити звести їх нанівець на догоду політичним амбіціям. Утримання стабільності та ефективного протистояння злочинності і корупції для мене важливіше всього. З огляду на це, прошу вас розглянути питання про мою відставку. Розгляд прошу провести без моєї присутності в найближчі дні”, - йдеться у заяві Ю.ЛУЦЕНКА.