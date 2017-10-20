Парубій розповів, коли Рада візьметься за кадрові питання та держбюджет

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що з наступного пленарного тижня парламент має взятися за кадрові питання. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв'ю каналу "Рада".

Говорячи про проведені парламентом останнім часом реформи, спікер запевнив, це ще не завершення важливих реформ цієї осені.

"У нас ще є блок питань, які ми повинні вирішити: це питання кадрові, це питання Центральної виборчої комісії, це питання Рахункової палати, це питання Уповноваженого з прав людини. І я вважаю, що зараз український парламент, з наступного пленарного тижня, повинен так само поетапно, але проходити вирішення всіх кадрових питань, які стоять перед нами", - сказав Парубій.

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Крім того, він нагадав про необхідність підготовки та ухвалення Державного бюджету України на 2018 рік.

"Ми будемо проговорювати і мати дуже гострі дискусії по підготовці бюджету... Я думаю, що наступні тижні - це теж буде одним з питань порядку денного - обговорення бюджету, обговорення Бюджетної резолюції, прийняття бюджету в першому читанні", - зазначив голова ВР.

Як відомо, наступний пленарний тиждень розпочнеться 7 листопада.