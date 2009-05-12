У БЮТ розказали, які докази провини Луценка їх влаштують

О 15.00 у Верховній Раді України планується провести Погоджувальну раду керівництва парламенту з керівниками фракцій щодо розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, така домовленість була досягнута під час попередньої наради лідерів фракцій.

Він не виключив, що після цього - о 16.00 - може бути відкрито пленарне засідання ВР.

Водночас він повідомив, що за інформацію, яка у нього є, Посол Німеччини в Україні сьогодні отримає від Міністерства закордонних справ України «ноту протесту», оскільки досі, на восьмий день інциденту з Ю.ЛУЦЕНКОМ, немає жодної реакції німецької влади.

«Саме це для фракції є тим аргументом вважати, що все відбувалося не так, як оприлюднено в ЗМІ», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомлялося, 5 травня 2009 р. німецька газета "Більд" написала, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня у дільниці поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сутички з правоохоронцями.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО направив на ім`я прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА заяву з проханням розглянути питання про його відставку.