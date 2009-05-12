Регіонали хочуть на скандалі з Луценком ще й Тимошенко протестувати

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що «регіонали» блокуватимуть трибуну парламенту, доки народні депутати не проголосують за рішення про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив в інтерв`ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, в парламенті за результатами роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (він не уточнив, про яку комісію йдеться – УНІАН) зареєстровано проект постанови від 10 липня 2008 року, в якій пропонується відправити Ю.ЛУЦЕНКА у відставку.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО вже не «вперше ганьбить нашу державу на посаді міністра внутрішніх справ». При цьому він нагадав про інцидент у Секретаріаті Президента між мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКОМ.

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів вважає, що В.ЛИТВИН хоче перевести це питання «в політичну площину». За його словами, Голова ВР розуміє, що якщо парламент проголосує за відставку Ю.ЛУЦЕНКА, тоді частина фракції «Наша Україна – Народна самооборона», тобто група «Народна самооборона», вийде з коаліції, яка на сьогодні «і так існує лише формально».

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що на сьогодні «перевірку проходить сама Ю.ТИМОШЕНКО». За його словами, на сьогодні стоїть питання - «або ж для неї дуже важлива позиція нашої держави і авторитет нашої держави, або для неї важливішим є власне благополуччя, і в такому разі вона прикриватиме надалі дії Ю.ЛУЦЕНКА».

О.ЄФРЕМОВ відзначив, що Партія регіонів блокуватиме трибуну парламенту, доки народні депутати не проголосують за рішення про відставку Ю.ЛУЦЕНКА. Він наголосив, що «регіонали» блокуватимуть роботу ВР, «доки не дозріють до цього рішення» народні депутати з інших фракцій.

Як повідомлялося, 5 травня 2009 р. німецька газета "Більд" написала, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів пів дня в дільниці поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після зіткнення з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО направив на ім`я прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО й Голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА заяву з проханням розглянути питання про його відставку.

Сьогодні В.ЛИТВИН заявив, що своїми діями з блокування роботи парламенту фракція Партії регіонів намагається створити підстави для розпуску Верховної Ради.

В.ЛИТВИН вважає, що питання відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України – це «надуманий привід» для блокування роботи парламенту.

Як відзначив В.ЛИТВИН, на сьогодні всі фракції заявили про те, щоб питання про відставку Ю.ЛУЦЕНКА було розглянуте в сесійному залі. Він наголосив, що сьогодні немає проекту постанови про відставку Ю.ЛУЦЕНКА. «Ні проекту постанови немає, ані нема бажання розглядати це питання», - додав Голова ВР.

Довідка УНІАН. 7 березня 2008 року у ВР було створено Тимчасову слідчу комісію з розслідування висвітлених у засобах масової інформації фактів щодо можливих порушень законодавства України і прав людини міністром внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За результатами роботи цієї комісії в парламенті 10 липня 2008 р. було зареєстровано проект постанови про відставку Ю.ЛУЦЕНКА.