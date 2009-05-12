Аграрії кажуть, що уряд не виконує обіцянку Тимошенко

Кабінет Міністрів України не відновив форвардних закупівель зерна, попри намір прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО повернутися до форвардних операцій із зерном наприкінці квітня.

Про це УНІАН повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" з посиланням на повідомлення сільгоспвиробників, які подали заявки на реалізацію зерна до Аграрного фонду за форвардними контрактами.

В УКАБ відзначили, що неможливість продати зерно державі за форвардом посилює фінансовий тиск на аграріїв в умовах відсутності державної підтримки (профінансована лише заборгованість з підтримки перед сільгосппідприємствами за 2008 рік) і несприятливої ситуації на фінансово-кредитному ринку.

"Форвардні операції із зерном є обопільно вигідними, адже вони дають змогу державі зарезервувати певні обсяги зерна нового урожаю в умовах прогнозованого зниження валового збору. З іншого боку, для сільгосппідприємств в нинішніх умовах це одне з небагатьох джерел поповнення оборотних коштів", - відзначив президент УКАБ Олексій ЛІССІТСА.

В асоціації сподіваються, що плани уряду щодо застосування тих чи інших заходів державної підтримки аграріїв реалізовуватимуться на практиці, що дасть змогу зберегти довіру до економічної політики Кабінету Міністрів.

Як повідомляв УНІАН, у квітні прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Аграрний фонд з початку травня відновить форвардні закупівлі зерна врожаю 2009 року.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 18 лютого 2009 р. №96 дозволив Аграрному фонду здійснювати форвардні закупівлі зерна.

Згідно з документом, Аграрному фонду дозволено в поточному маркетинговому періоді проводити в установленому порядку для формування державного продовольчого резерву не пов`язану з державним ціновим регулюванням закупівлю продовольчого зерна врожаю 2008 року за середньозваженими цінами, які склалися впродовж останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі і сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, але не вище встановленої мінімальної ціни на продовольче зерно.