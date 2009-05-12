Литвин не може зв'язатися з Тимошенко, бо її немає на місці
12:51, 12 травня 2009Політика
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Спікер хоче поговорити про Луценка
Литвину поки не вдалося обговорити з Тимошенко питання можливої відставки Луценка
Голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ поки не вдалося обговорити з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО питання можливої відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сам В.ЛИТВИН повідомив сьогодні журналістам.
Він пояснив, що зателефонував прем’єр-міністру, але Ю.ТИМОШЕНКО не було на місці.
Водночас, зауважив голова парламенту, позицію Кабінету міністрів треба почути, оскільки Ю.ЛУЦЕНКО є членом уряду.
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