У СБУ кажуть, що Дурдинець від арешту не ховається, він просто на лікарняному

У Службі безпеки України вважають неадекватним рішення Печерського районного суду Києва, який дав дозвіл на арешт заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ у зв’язку з невиконанням судового рішення про визнання незаконним його призначення на цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, відповідаючи на питання журналістів у Києві.

«Ми вважаємо, що такі судові рішення як арешт, затримання, розшук, є неадекватними… На сьогоднішній день немає жодних підстав вживати невиправданих процесуальних дій – ні арешту, ні відсторонення, - оскільки СБУ всіляко сприяє співробітникам Генеральної прокуратури в розслідуванні цієї справи», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

При цьому вона зауважила, що у даний час Т.ДУРДИНЕЦЬ перебуває на лікарняному і від слідства не ухиляється.

Разом із тим керівник прес-центру СБУ поінформувала, що сьогодні співробітники Генпрокуратури в рамках розслідування справи проводили виїмку документів. При цьому вона не уточнила, яких саме документів, посилаючись на те, що це є компетенцією слідства, а СБУ може йому лише сприяти.

Також М.ОСТАПЕНКО нагадала, що Т.ДУРДИНЕЦЬ подав апеляцію на рішення Печерського суду, яка ще не розглядалась.

Водночас М.ОСТАПЕНКО нагадала, що минулого тижня Святошинський районний суд столиці скасував постанову про порушення кримінальних справ, які стосуються нібито прослуховування співробітників Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2008 року Окружний адміністративний суд міста Києва виніс постанову, за якою визнав незаконним і скасував указ Президента України про призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ – начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (від 19.10.2007 року №985). Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією оскаржував указ, оскільки перед призначенням кандидатура Т.ДУРДИНЦЯ не була узгоджена з членами комітету.

У свою чергу Секретаріат Президента України подавав апеляцію на це рішення суду.

Прес-служба громадянського руху «Народна самооборона» з посиланням на інформацію народного депутата, представника інтересів в суді Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Геннадія МОСКАЛЯ 22 січня 2009 року поінформувала, що Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ.