Регіонали зважилися: пора рубати з плеча

Партія регіонів виступає за цілковиту заборону гральних автоматів на всій території України, а не за тимчасове їх закриття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таку позицію висловила заступник голови партії, народний депутат Ганна ГЕРМАН.

«Ми голосуватимемо за відповідний законопроект, поданий депутатами нашої фракції, і закликаємо депутатів інших фракцій підтримати цей законопроект», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня в Дніпропетровську в результаті пожежі в одному із залів гральних автоматів загинули дев’ять осіб, 11 постраждали.

Уряд своїм розпорядженням з 8 травня припинив на місяць дію ліцензій на ведення грального бізнесу для проведення протипожежної й санітарної перевірок відповідних закладів.