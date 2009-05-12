Кучма: Януковичу пощастило, що він у 2004-му не став Президентом

Екс-президент України Леонід КУЧМА не вважає своєю помилкою підтримку лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах у 2004 році.

Про це Л.КУЧМА заявив у інтерв`ю журналу «Фокус».

«Ні, не здається (помилкою – УНІАН). Проаналізуйте всі вибори, і ви побачите, що у нас Президентом стають тільки після посади прем`єр-міністра. Решта всіх проектів безуспішна. Скільки балотувалося голів парламенту, депутатів. Результат нульовий. Україна – не Америка. У нас сенатор не може стати Президентом. Хоча все тече, все змінюється», - сказав Л.КУЧМА.

Екс-президент також спростував інформацію про те, що предметом домовленостей з Віктором ЮЩЕНКОМ під час президентських виборів 2004 року стали гарантії його безпеки. «Ні про які переговори про безпеку, тим більше в тій ситуації, не могло бути й мови. Це брехня. А що стосується ЯНУКОВИЧА і «донецького клану», то не треба про нього так думати. Та йому було б не до того, щоб ділити чужий бізнес. Він би перебував у жахливому становищі: опозиція була б сильніша, ніж влада, його б абсолютно не сприйняв Захід, зокрема США. Не могло бути й мови про стабільність. І для нього це у результаті закінчилося б достроковими президентськими виборами. Отже ЯНУКОВИЧУ, за великим рахунком, повезло. Адже він зміг прийти у владу в другий раз, і в третій, і, дай Бог, в четвертий раз прийде», - пояснив він.

Л.КУЧМА вважає, що в даний час В.ЯНУКОВИЧ має підтримати зміни до виборчого законодавства. «Проблема не в тому, що ЯНУКОВИЧА можуть залишити ті чи інші спонсори, хоча я так не думаю. Йому треба побоюватися, як би від нього не відвернулися виборці. ЯНУКОВИЧУ буквально сьогодні треба дати чіткі, ясні, без жодного популізму відповіді на найбільш животрепетні питання. І зокрема зажадати від Верховної Ради ухвалення змін до виборчого закону, щоб відкрити списки кандидатів у депутати», - вважає екс-президент.

Водночас Л.КУЧМА виключив можливість своєї участі в роботі команди В.ЯНУКОВИЧА у разі його перемоги на президентських виборах. «Поговорити при нагоді на будь-які теми з будь-яким кандидатом - чом би й ні? Але я все ж таки десять років був Президентом, і опинитися у когось тренером - це не для мене. Якщо захочу повернутися, треба це робити не через когось», - сказав він.

Екс-глава держави також не став оцінювати рішення В.ЮЩЕНКА балотуватися вдруге в Президенти. «Я не знаю, яку мету ставить перед собою ЮЩЕНКО. Чи то він вирішив влаштувати перевірку соціологам, які говорять, що у нього немає шансів, чи то захотів насолити, відібрати голоси у когось з реальних кандидатів на перемогу – тобто бути технічним кандидатом», - сказав Л.КУЧМА.

Екс-президент також вважає маловірогідною появу «антиющенківського» Майдану. «Швидше, ні, ніж так. А з іншого боку, цей Майдан ми, власне, вже бачимо. Я маю на увазі рейтинг довіри до діючого Президента», - вважає він.