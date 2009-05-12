Ющенко зобов'язав Тимошенко відкрити всі карти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 12 травня 2009 року зобов`язав Кабінет Міністрів оприлюднити інформацію про стан державних фінансів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

«Президент доручив уряду в конкретних формах і в конкретний термін подавати інформацію йому й інформувати громадськість про ситуацію з державними фінансами», – сказав він.

При цьому О.ШЛАПАК відзначив, що з кінця березня інформування глави держави про стан виконання бюджетів було фактично припинено, а на запити з цього приводу уряд відповідав «формальними відписками».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, на погоджувальній раді керівництва Верховної Ради повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що Кабінет Міністрів України не бачить необхідності в перегляді доходної і витратної частини державного бюджету на поточний рік. За його словами, Кабінет Міністрів забезпечив надходження до державного бюджету з початку року з перевиконанням.

«Тому, що стосується секвестру бюджету, то в цьому немає жодної необхідності… І немає необхідності збільшувати доходну частину державного бюджету, доки повністю не буде відновлено виробництво у всіх галузях», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр також відзначив, що виходячи з цього, немає і необхідності вносити пропозиції щодо збільшення витратної частини держбюджету.