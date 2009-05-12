У Тимошенко ще не визначилися: чи то бюджет добрий, чи то Рада погана

Нині в Україні немає підстав для секвестру державного бюджету на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам сьогодні на брифінгу виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«На сьогодні підстав для секвестру немає. Якщо за результатами більш як 15% у нас недонадходжень, тоді ми можемо вносити закон про секвестр… Навіть за всіх оцінок експертів, які по-різному лічать ті гроші, що надійшли, 15% невиконання бюджету ми сьогодні не спостерігаємо. Тому підстав для секвестру, на щастя, немає», – сказав він.

Кажучи в цілому про можливість зміни держбюджету, І.УМАНСЬКИЙ відзначив, що на сьогодні через парламент прийняти це питання проблематично.

«А чи є можливість ухвалити будь-які адекватні й збалансовані рішення сьогодні в парламенті? Боюся, що навряд. Тому ініціювати сьогодні перед парламентом, цим парламентом, будь-який бюджетний процес – це той ризик, який не може собі дозволити ні уряд, ні суспільство в цілому", – сказав в.о. міністра фінансів.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня ц.р. перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявив, що уряд буде змушений піти на секвестр бюджету. Він відзначив, що необхідність проведення секвестру, зокрема, обумовлена тим, що державний бюджет складався з урахуванням оптимістичніших очікувань економічного розвитку.

Сьогодні, 12 травня, на погоджувальній раді керівництва Верховної Ради перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що Кабінет Міністрів України не бачить необхідності в перегляді доходної і витратної частини державного бюджету на поточний рік. За його словами, Кабінет Міністрів забезпечив надходження до державного бюджету з початку року з перевиконанням.