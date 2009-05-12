Президент України залишився без оперативної інформації через віруси

Президент і Секретаріат Президента в квітні не одержували інформацію від Міністерства фінансів і Держказначейства через те, що комп`ютерна система цих двох відомств упродовж 10 днів була уражена вірусами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Разом з тим він зазначив, що на сьогоднішній день проблему вирішено, система працює в нормальному режимі, інформування всіх органів державної влади Мінфін здійснює в установленому порядку.

«Раз на місяць за результатами попереднього аналізу виконання бюджету з дохідної та витратної частин ми всю інформацію надаємо як Президентові, так і Верховній Раді й основним контролюючим органам», - сказав І.УМАНСЬКИЙ, зазначивши, що ця інформація надходить в повному обсягу, а не в «урізаному вигляді».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявив на прес-конференції, що з кінця березня інформування глави держави про стан виконання бюджетів було фактично припинене, а на запити з цього приводу уряд відповідав «формальними відписками».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 12 травня 2009 року зобов`язав Кабінет міністрів обнародувати інформацію про стан державних фінансів.